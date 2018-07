Fernandinho é inscrito pelo Grêmio e deve pegar Coritiba

Fernandinho já fez seis jogos no Brasileirão, todos pelo Atlético Mineiro, mas pediu para não jogar a partir da sétima rodada, para poder ainda defender outro clube na competição. Com contrato por empréstimo por se encerrar, ele queria definir seu futuro e acabou enxotado do clube mineiro pelo presidente Alexandre Kalil.

Comprado pelo Grêmio junto ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, Fernandinho vai estrear na vaga de Alan Ruiz, argentino que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, vai formar um trio de armação com Giuliano e Luan para abastecer Barcos, o homem-gol do time.