Fernandinho é liberado para treinar no Palmeiras O lateral-esquerdo Fernandinho voltará a treinar com o elenco do Palmeiras ainda nesta semana. Liberado pelos departamentos médico e fisioterápico do clube após se recuperar de uma lesão, o jogador só não vai trabalhar com o restante do grupo nesta segunda-feira porque haverá um jogo-treino entre os atletas que não atuaram mais de um tempo no domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o União Barbarense, contra a equipe B.