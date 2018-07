Fernandinho é novidade entre relacionados do Palmeiras

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Fernandinho é a novidade do técnico Gilson Kleina entre os 19 relacionados do Palmeiras para o confronto diante do Joinville, em Santa Catarina, nesta terça-feira. O jogador volta à lista de convocados após um mês sofrendo com a falta de espaço no clube, e celebrou a oportunidade de entrar em campo pela 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não é fácil ficar fora, mas eu continuei trabalhando e, com algumas ausências, acabei relacionado de novo. Alan Kardec e Valdivia farão falta, mas temos um grupo forte, com jogadores de qualidade, e, portanto, vamos atrás dos três pontos", disse Fernandinho, citando os desfalques de dois dos principais nomes palmeirenses, ambos suspensos.

A última vez que Fernandinho havia sido relacionado foi na goleada por 4 a 1 sobre o ABC, no dia 12 de julho, no Pacaembu. De lá para cá, Gilson Kleina vinha optando por outros nomes, mas o lateral volta a ter uma chance até por sua polivalência, já que pode atuar também como meia.

Além de Valdivia e Alan Kardec, o Palmeiras também não terá o volante Eguren, convocado para seleção do Uruguai, e Vinícius, com dores no tornozelo e no joelho direitos. Desta forma, a equipe está confirmada com: Fernando Prass; Luís Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta; Leandro e Ananias.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno

Laterais: Luis Felipe, Juninho e Fernandinho

Zagueiros: Henrique, Vilson e André Luiz

Volantes: Márcio Araújo, Charles, Wesley, Wendel e Marcelo Oliveira

Meias: Mendieta, Serginho e Felipe Menezes

Atacantes: Leandro, Ananias e Caio