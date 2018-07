Fernandinho é relacionado no Palmeiras após 7 meses

Se a fase no Palmeiras não é boa, pelo menos um jogador tem motivos para comemorar. O lateral-esquerdo Fernandinho foi relacionado pelo técnico Gilson Kleina para a partida diante do Linense, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, e pode voltar a atuar depois de sete meses se recuperando de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

"Fico feliz por estar voltando. A contusão foi um momento muito difícil para mim. Fiz a cirurgia no dia 21 de agosto e depois veio a fisioterapia todos os dias, cedo e à tarde. Mas, graças a Deus, estou pronto para jogar. Se eu tiver oportunidade de ficar no banco ou até de entrar em campo no sábado, vou dar o meu melhor", declarou.

A última partida de Fernandinho foi no dia 15 de agosto de 2012, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, o jogador sofreria a lesão que o afastou do gramado por tanto tempo. Agora, ele só quer deixar isso para trás e confia em um ano de vitórias em 2013.

"Eu espero um ano muito feliz para mim e para todos aqui no Palmeiras. Ano passado foi complicado. Eu estava no rebaixamento do time. Então, torço para que seja um ano de alegrias, de glórias. Somos um time grande e temos a obrigação de subir", comentou.

O próprio jogador, no entanto, admitiu não estar 100% fisicamente ainda. "Depois de sete meses fora, fico feliz por estar voltando. Se tiver a chance de ficar no banco ou de entrar no jogo, vou dar o meu melhor. Lógico que eu não estou 100% e que preciso de ritmo, mas venho me dedicando nos treinos e estou pronto para jogar."

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno

Laterais: Ayrton e Fernandinho

Zagueiros: André Luiz, Maurício Ramos e Vilson

Volantes: João Denoni, Léo Gago, Souza, Marcelo Oliveira e Wendel

Meias: Ronny, Patrick Vieira, Tiago Real e Rondinelly

Atacantes: Leandro, Vinícius e Caio