Fernandinho evita festejar escalação no São Paulo

Depois de ser escalado pelo técnico Ricardo Gomes como titular no treino coletivo que o São Paulo fez na manhã desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o atacante Fernandinho evitou festejar o fato de ter ocupado o lugar de Washington antes do confronto do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelas semifinais do Paulistão.

Veja também:

Ricardo Gomes muda 4 titulares do São Paulo em treino

Para Cicinho, São Paulo 'ainda é o melhor do Brasil'

"Foi apenas o primeiro treino coletivo, o Ricardo (Gomes) está começando a definir o grupo e ainda não sabe qual é a formação ideal. Ele tem mais tempo para definir o time", afirmou o jogador, em entrevista para a TV Bandeirantes.

Se confirmado como titular, Fernandinho espera ser decisivo contra o Santos e voltar a marcar gols, pois amarga um longo jejum pelo clube depois de ter estreado de forma espetacular, marcando quatro gols em apenas 45 minutos em campo na vitória por 5 a 1 sobre o Monte Azul.

"A possibilidade de fazer gols é grande, mas não é fácil. Minha estreia foi abençoada, depois de ter voltado de lesão. Agora, espero poder voltar a fazer gols e ajudar o São Paulo", reforçou o atacante, que garante ter condições físicas para atuar durante os 90 minutos contra o Santos.

"Eu tenho buscado a minha condição o mais rápido possível e feito um trabalho específico para isso. É um momento de superação, em que o time precisa mostrar força e raça", opinou.