Fernandinho festeja 1.º gol e 'moral' para o Palmeiras

CEARÁ-MIRIM - Depois de substituir Tiago Real no segundo tempo do confronto com o América-RN, na noite da última terça-feira, em Ceará-Mirim, o lateral-esquerdo Fernandinho marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 conquistada pelo Palmeiras. Atuando como meia na parte final do duelo, o jogador festejou o fato de ter balançado as redes pela primeira vez com a camisa alviverde e destacou a confiança que o resultado dará ao time para a continuidade da Série B do Campeonato Brasileiro.

"É uma vitória para dar moral. Eu acabei entrando no segundo tempo e tive a felicidade de o Ananias fazer uma grande jogada e a bola sobrar para eu fazer o segundo gol, que nos deu tranquilidade. Agora é descansar nessas férias para a gente voltar mais forte depois da pausa para a Copa das Confederações", disse Fernandinho, que aproveitou rebote de uma bola que bateu na trave após chute do novo reforço palmeirense para decretar o placar final do duelo.

O resultado desta terça-feira deixou o Palmeiras na terceira posição da Série B, com 12 pontos, e foi importante também depois de o time ter sido derrotado por 1 a 0 pelo Sport, em Recife, no último sábado.

Fernandinho, porém, lamentou a pausa do calendário nacional para a disputa da Copa das Confederações, pois disputou nesta terça apenas o seu terceiro jogo nesta temporada, depois de ter ficado nove meses afastado por cauda de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele vem buscando retomar o ritmo de jogo, mas agora só poderá voltar a atuar em um jogo oficial em 6 de julho, quando o Palmeiras enfrentará o Oeste, em Itu, pela sétima rodada da Série B.

"Para mim essa pausa é ruim, não queria. Estou recuperando o ritmo e interromper esse processo agora é algo prejudicial", reconheceu o jogador, em entrevista para a Rádio Globo, após o confronto desta terça.