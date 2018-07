Fernandinho marca no fim e dá vitória para City contra o Aston Villa

O brasileiro Fernandinho foi decisivo na vitória do Manchester City contra o Aston Villa pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O meia conferiu de voleio para as redes do adversário aos 44 minutos do segundo tempo e garantiu o triunfo por 3 a 2 sobre o Aston Villa, no Etihad Stadium, em Manchester. Com o resultado, o time azul de Manchester subiu para o segundo lugar, com 67 pontos, mas com dois jogos a mais do que seus rivais diretos na briga pelo título, Arsenal (66) e Chelsea (76), que duelam neste domingo pelo Inglês.

Os anfitriões começaram o duelo com muita pressão contra o Aston Villa, que acabou cedendo o primeiro gol do confronto em uma jogada sofrível do goleiro Guzan. Em troca de passes na entrada da área, Aguero aproveitou o passe bisonho do goleiro para o meio da área a abriu o placar.

Com a vantagem, o time da casa manteve o ritmo do jogo cadenciado, com algumas chances esporádicas, até o fim da etapa inicial, sem oferecer muito campo para o adversário. Na volta do intervalo, a equipe de Manchester continuou controlando as ações da partida e ampliou o marcador aos 21 minutos, quando Kolarov chutou com efeito para fazer 2 a 0 sobre o Aston Villa.

Mas os visitantes surpreenderam em seguida os donos da casa, que não esperavam o gol de Tom Cleverley, aos 23. O gol manteve a esperança de empate para os visitantes, que lutam contra o rebaixamento no Inglês. Após muita dedicação e entrega, os jogadores do Aston Villa conseguiram igualar o marcador. Carlos Sanchez, aos 40 minutos, aproveitando bobeira do goleiro da seleção inglesa, Joe Hart, empatou a partida. Só que o jogo não tinha ainda seu placar definido. Aos 44, em cobrança de escanteio seguida de confusão na área do Aston Villa, Fernandinho entrou com tudo para marcar em belo chute o gol da vitória de sua equipe. Com a derrota, o Aston Villa continua com 32 pontos, na 15ª colocação.