Fernandinho passa por exames e deve reforçar Grêmio Depois de acertar com o meia Giuliano, o Grêmio está muito perto de anunciar seu segundo reforço importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o atacante Fernandinho, que disputou a Libertadores pelo Atlético-MG, passou por exames médicos no clube e deve ser anunciado nas próximas horas como novo jogador tricolor.