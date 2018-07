Fernandinho prevê um jogo aberto contra a seleção colombiana

Sem o atacante Falcao García, lesionado, foi James Rodríguez quem assumiu a condição de protagonista da seleção da Colômbia nesta Copa do Mundo. Afinal, o meia, de 22 anos, é o artilheiro da competição, com cinco gols marcados. O volante Fernandinho, porém, destacou que o adversário não se resume ao jogador do Monaco e destacou outros valores do adversário, como Juan Cuadrado, um meia que atua bem aberto pela direita, quase como um ponta.

"É um futebol alegre, jogam dessa maneira. James é quem tem se destacado pelos gols, assistências, mas o Cuadrado é um dos melhores da equipe. É o jogador que começa as ações de ataque, com fôlego grande. Apoia pela direita, mas também chega na área pela esquerda", afirmou Fernandinho, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Fernandinho destacou que espera um jogo com características diferentes ao duelo contra o Chile, pelas oitavas de final da Copa, pois a seleção colombiana tem um estilo de jogo bem mais ofensivo, tanto que marcou 11 gols nos seus quatro primeiros jogos na competição. "A Colômbia é diferente do Chile. Joga mais para o ataque, os laterais apoiam ao mesmo tempo, os jogadores do meio de campo chegam na área para finalizar", disse.

Antes do início da temporada 2013/2014 do futebol europeu, James Rodríguez trocou o Porto pelo Monaco, que desembolsou 45 milhões de euros na negociação. Fernandinho, que o enfrentou anteriormente, avaliou que agora o meia vem demonstrando que o clube acertou ao fazer investimento tão alto.

"Enfrentei ele em uma Liga dos Campeões. Era a primeira temporada dele na Europa, não era titular, mas entrou durante o jogo. Já vinha mostrando qualidade técnica, controle de bola impressionante com a esquerda e finalizando bem. Nesse Mundial está mostrando que o dinheiro pago pelo Monaco foi bem investido. Não podemos deixar ele ter um espaço mínimo", alertou o volante, que deverá ser um dos responsáveis por marcar o meia colombiano nesta sexta, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Fernandinho, que está no futebol europeu desde 2005, revelou que ficou impressionado com o poderio ofensivo demonstrado pela Colômbia na vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, ainda pela primeira rodada da fase de grupos da Copa.

"Esses jogadores, a gente vê muito nos times europeus. Vi o jogo contra a Grécia e o primeiro gol chamou a atenção porque o Armero cruzou e o Cuadrado chutou (na verdade, foi o contrário). Os laterais apoiam ao mesmo tempo, chegam com muitos jogadores no ataque, temos que ter cuidado. James e Cuadrado são os principais articuladores do ataque e temos que ter muita atenção com eles", concluiu Fernandinho.