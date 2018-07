Fernandinho promete que Manchester City vai recuperar a confiança

Atual campeão inglês, o Manchester City está longe de ter o início de temporada que desejava. Afinal, o time tropeçou nas duas últimas rodadas do Campeonato Inglês e está na quinta colocação, além de estreado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa com derrota por 1 a 0 para o Bayern de Munique, na última quarta-feira.

O volante Fernandinho, porém, garantiu que o time logo vai recuperar a confiança. Para isso, porém, o brasileiro destacou a necessidade do time superar o Chelsea, no próximo domingo, pela quinta rodada do torneio nacional.

"Isso não é fácil para um time grande como o City, mas a melhor maneira de recuperar a nossa confiança e nossas melhores qualidades é ganhar o próximo jogo", disse Fernandinho. "Já pensamos sobre o jogo com o Chelsea. Temos de ganhar este jogo porque tivemos um empate contra o Arsenal e uma derrota em casa para o Stoke. Temos que recuperar pontos para pensar no topo da tabela", completou.

O jogo de quarta-feira contra o Bayern, em Munique, foi o primeiro em que Fernandinho atuou pelos 90 minutos com a camisa do Manchester City na atual temporada. O volante, lembrado por Dunga em suas primeiras convocações nesse retorno à seleção brasileira, destacou a sua evolução e também o seu prazer em jogar a Liga dos Campeões.

"Eu tentei recuperar a minha condição física e o meu desempenho porque cheguei um pouco tarde, após a Copa do Mundo", disse. "Esta foi a primeira partida que joguei 90 minutos. Para mim, a Liga dos Campeões é especial. Eu tenho que jogar nesta competição. Dou 100% sempre e dessa vez não foi diferente".