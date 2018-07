Fernandinho se antecipa ao Flamengo e revela que Rafael Vaz já realizou exames A contratação do zagueiro Rafael Vaz pelo Flamengo já era esperada, mas a confirmação de que os dois lados estão próximos de um acerto aconteceu de forma surpreendente. Nesta terça-feira, perguntado sobre a possibilidade do novo reforço, o atacante Fernandinho foi quem revelou que o jogador do Vasco estava, naquele momento, realizando exames no Ninho do Urubu.