Fernandinho se diz bem recebido e 'à vontade' no Manchester City

MANCHESTER - O meia Fernandinho mudou de ares nesta pré-temporada e, após oito anos com a camisa do Shakhtar Donetsk, foi contratado pelo Manchester City. Será a primeira experiência do jogador na Inglaterra e mesmo com o pouco tempo de clube ele já se disse à vontade com os novos companheiros. Segundo ele, isso é fruto da boa recepção que teve na equipe.

"Tinha aquela ansiedade pelo primeiro contato com companheiros e treinador, fiquei feliz em ser tão bem recebido por todos no clube. Estou me sentindo à vontade nesses primeiros treinos e acredito que vou me adaptar rapidamente. Não vou ter maiores dificuldades até porque o idioma do futebol é universal", declarou.

Em comunicado divulgado por sua assessoria, o meia projetou que terá no Manchester City o mesmo sucesso dos tempos de Shakhtar, onde atuou em 284 jogos, conquistando seis Campeonatos Ucranianos e uma Liga Europa. "Espero ter no Manchester o mesmo sucesso que consegui pelo Shakhtar. Vim para trabalhar bastante, conquistar títulos e temos um grupo muito qualificado para buscar as conquistas."

Fernandinho participa da pré-temporada com o novo clube e aguarda para saber se fará sua estreia com a camisa do City diante do Supersport United FC, em Pretória, na África do Sul, domingo. "Estou num nível físico bom, porque joguei normalmente até o fim da última temporada e me cuidei durante as férias. Vou treinar bastante para ficar à disposição do treinador o mais rápido possível", comentou.