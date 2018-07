Volante Fernandinho será o capitão da seleção contra o Peru

A seleção brasileira realizou no início da noite desta segunda-feira seu único treino em Lima antes do duelo contra o Peru, marcado para o início da madrugada de quarta-feira (horário de Brasília). Sem surpresas, Tite escalou os mesmos titulares que venceram a Argentina na semana passada, com Filipe Luis na vaga do suspenso Marcelo.

O treinador comandou os titulares em atividade de apenas meio campo. Ele insistiu bastante no treino de cruzamentos para a área, parando em alguns momentos para ajustar principalmente o posicionamento dos jogadores de defesa. Jogadas em cobranças de lateral também fizeram parte da atividade.

Mantendo o rodízio de capitães, Tite vai dar a braçadeira para Fernandinho para o jogo com o Peru. Na semana passada, a função coube a Daniel Alves, que em homenagem ao capitão do Tri, Carlos Alberto Torres, também usou a camisa de número 4. Diante dos peruanos, Daniel Alves, que completará 100 jogos pela seleção, voltará a vestir a 2. Gil, que ficará no banco, usará a 4.

O Brasil vai a campo diante do Peru com Alisson no gol, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Filipe Luis formando a defesa, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto no meio e o trio ofensivo formado por Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.