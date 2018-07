Fernandinho sofre fratura e pode ficar até 6 semanas fora dos gramados

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com o atacante Fernandinho pelas próximas semanas. O jogador sofreu uma fratura na fíbula da perna direita e ficará afastado dos gramados por até seis semanas.

A fratura, constatada em exames realizados nesta quinta-feira, foi resultado de uma pancada sofrida ainda no primeiro tempo da partida contra o Santa Cruz, na noite de quarta, na Arena Barueri, pela Copa do Brasil.

"Foi uma fissura na fíbula, aproximadamente quatro centímetros abaixo da fratura anterior que ele teve. É uma fratura pequena e o Fernandinho ficará imobilizado por duas semanas. Esperamos que em torno de quatro a seis semanas ele possa estar retornando, na dependência do controle que será feito de 15 em 15 dias", explicou o médico José Sanchez.

Trata-se da segunda lesão sofrida por Fernandinho em 2011. Recentemente, ele teve problemas na panturrilha e ficou de fora de quatro partidas. O atacante é o vice-artilheiro do time, com cinco gols, atrás apenas de Dagoberto, com nove.

