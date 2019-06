Fernandinho treina com proteção no joelho e deve reforçar seleção na quinta

O meia Fernandinho, da seleção brasileira, treinou com o grupo nesta segunda-feira e deve ser a novidade na formação titular para o jogo de quinta-feira, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa América. O jogador do Manchester City está em recuperação de dores no joelho direito e apareceu no gramado do CT do Grêmio com uma proteção na perna lesionada para participar da atividade do elenco.

O jogador foi ao gramado com duas faixas fixadas na perda direita, para dar mais firmeza aos movimentos e ajudá-lo a não sentir dores. Fernandinho sofreu uma pancada na partida contra a Venezuela, em Salvador, na última semana, e perdeu o jogo com o Peru, no último sábado, justamente por estar sem condições de entrar em campo. No entanto, ele melhorou e voltou a participar de um treino da equipe no domingo, ainda em São Paulo.

A presença de Fernandinho é importante porque o volante titular Casemiro, está suspenso pelo segundo cartão amarelo, e será desfalque na partida de quinta, contra adversário ainda indefinido. Na opinião do técnico Tite, Fernandinho é o jogador do elenco com as características mais adequadas para fazer o papel de volante, por ter mais experiência na função e atuar nessa posição pelo Manchester City, da Inglaterra.

Com Fernandinho liberado para treinar, o time só deve ter uma novidade para quinta-feira. A possível formação deve ter: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Everton e Roberto Firmino. Nesta em segunda, a equipe abriu o treino aos jornalistas por apenas 20 minutos, trecho que teve somente o aquecimento dos jogadores.

A única baixa do trabalho foi o goleiro reserva Cássio. O jogador do Corinthians tem lesão no quadril e ficou no hotel para se recuperar. Nesta terça, a equipe volta aos treinos no CT do Grêmio, em atividade fechada aos jornalistas. Para preservar o gramado da Arena do Grêmio, local da partida, o trabalho na véspera também deve ser no CT do clube, e não no estádio.