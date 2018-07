Fernandinho treina, e deve enfrentar o Fluminense

Fernandinho voltou aos treinos após ficar afastado no início da semana. Ele havia apontado dores na perna direita, onde havia sofrido uma fratura há cerca de um mês. O atacante retornara ao time na partida contra o Avaí, na quinta passada, e tentava recuperar seu espaço na equipe.

Nesta quinta, ele participou das atividades normalmente, mas ainda não está garantido no duelo do fim de semana. Se for confirmado, formará dupla de ataque ao lado de Dagoberto. Na quarta, Marlos jogou em sua posição entre os titulares.

"Vamos avaliar o atleta durante as atividades. Se ele não sentir dor ficará à disposição nos treinos", declarou o médico José Sanchez. O São Paulo ainda fará mais dois treinos antes do jogo contra o Fluminense.