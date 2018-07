Fernandinho treina e tem estreia pelo Grêmio confirmada

O atacante Fernandinho vai mesmo estrear pelo Grêmio neste domingo, diante do Coritiba, em Porto Alegre. Depois de ter seu nome regularizado junto à CBF na última quinta-feira, o jogador, recém-contratado, treinou mais uma vez como titular nesta sexta e está confirmado para a partida, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fernandinho treinou como titular durante toda a semana, mas sua estreia pelo Grêmio dependia da aparição do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Como isso ocorreu na quinta-feira, ele trabalhou mais uma vez entre os 11 nesta sexta e ocupará a vaga do lesionado Alán Ruiz contra o Coritiba.

A entrada de Fernandinho será a única mudança do Grêmio, que poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel e o volante Riveros. Ambos chegaram a desfalcar treinos da equipe durante a semana por problemas físicos, mas se recuperaram, trabalharam normalmente nesta sexta e vão para o jogo.

Com a confirmação de Fernandinho, o Grêmio está definido para pegar o Coritiba e vai a campo com: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Pedro Geromel e Saimon; Riveros, Ramiro, Luan e Giuliano; Fernandinho e Barcos.