Fernando aprova trabalho de Barroca no Botafogo, mas pede mais finalizações

O técnico Eduardo Barroca completou um mês à frente do time do Botafogo e o lateral-direito Fernando destacou, nesta quinta-feira, o que considera importante evoluir no time do alvinegro carioca, que vem embalado por três vitórias consecutivas e ocupa hoje a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com nove pontos.

Para o jogador, a sua equipe precisa começar a criar um pouco mais de oportunidades ofensivas. "Acho que a gente tem de transformar um pouco mais a nossa posse de bola em chances de gols. Estamos vivendo uma crescente e acredito que esse seja o principal fator para melhorarmos", destacou, em entrevista coletiva.

Em quatro partidas disputadas até aqui neste Brasileirão, o Botafogo marcou cinco gols, sendo três deles na vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, no Rio, pela segunda rodada. Aos 20 anos de idade, Fernando também afirmou nesta quinta que a sequência de jogos será importante para conseguir mostrar todo o seu futebol e ainda ajudar mais o time na parte ofensiva.

"Eu gosto muito de ir ao ataque. Nesses últimos jogos eu acabei tomando um pouco mais de cuidado na parte defensiva, principalmente contra o Fluminense. Dei prioridade para que pudéssemos fechar aquele espaço. Com o tempo vou ganhar mais ritmo e novas oportunidades para demonstrar o meu potencial", projetou.

O lateral ainda comentou a disputa que trava com Marcinho pela titularidade na lateral esquerda. "Queria aproveitar e parabenizar o Marcinho, que faz aniversário nesta quinta-feira. Nossa relação é boa. No futebol não existe titularidade absoluta. Barroca diz que todos têm oportunidade, a briga pela posição é diária."

Barroca deverá começar a definir nesta sexta-feira a escalação do time que enfrenta o Goiás, domingo, às 16 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na quinta posição da tabela, o Botafogo está empatado com o Atlético-MG, quarto colocado pelos critérios de desempate, e apenas um ponto atrás dos líderes Palmeiras, Santos e São Paulo.

A diretoria do clube abriu vagas para torcedores que se interessem em comprar pacotes para acompanhar o time no jogo da Copa Sul-Americana, quarta-feira, em Assunção, frente ao Sol de América, do Paraguai. Diego Souza, Fernando e Saulo foram inscritos para a segunda fase da competição depois de não terem disputado a primeira.