Fernando Baiano faz 3 gols, São Bernardo goleia e se salva no Paulista

ITÁPOLIS - O São Bernardo está garantido na elite do Paulistão, em 2014. Na tarde deste domingo, no Estádio dos Amaros, em Itápolis, goleou o desmotivado Oeste, por 4 a 0, na última rodada, assegurando assim a sua permanência na Série A1.

O nome do jogo foi o atacante Fernando Baiano, que marcou três gols. O resultado quebrou uma série de nove meses sem derrota do Oeste, em Itápolis. Com o fim da primeira fase, o time da casa terminou o campeonato com 19 pontos, em 16.º lugar, enquanto o São Bernardo fechou com 20, em 12.º.

O São Bernardo começou o jogo com tudo e logo aos dois minutos abriu o placar. Gil fez uma boa jogada e cruzou para Fernando Baiano estufar as redes de Jailson. O Tigre sobrava em campo e, aos 32 minutos, fez o segundo gol. Bady fez uma linda jogada e cruzou para Gil, que desta vez só desviou para as redes.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou com tudo e, aos 15 minutos, fez o terceiro. Após cruzamento, Fernando Baiano bateu e em cima da linha, o zagueiro Lígger tirou a bola com a mão, sendo expulso. Na cobrança do pênalti, o matador marcou mais um.

Para fechar a goleada, aos 27 minutos, Fernando Baiano fez uma linda jogada e da entrada da área bateu com força, no ângulo de Jailson.

OESTE 0 x 4 SÃO BERNARDO

OESTE - Jailson; Antônio Carlos, Lígger e Everton Dias; Paulo Vitor, Leandro Teixeira (Paulinho), Dedê, Wanderson e Fernandes; Marcinho Beija-Flor e Lelê. Técnico - Roberto Cavalo.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Dudu, Fernando Lombardi, Luciano Castan e Gleidson; Daniel Pereira, Kléber (Dudu Lima) (Jaimes), Bady e Jean; Gil e Fernando Baiano (Hércules). Técnico - Wagner Lopes.

GOLS - Fernando Baiano, aos 2 e Gil, aos 32 minutos do primeiro tempo. Fernando Baiano, aos 17 e 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÃO AMARELO - Dedê (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - Lígger (Oeste).

PÚBLICO - 506 pagantes.

RENDA - R$ 5.402,00.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).