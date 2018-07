Fernando Bob diz que fica e Ponte contrata dupla de atacantes

Após semanas de silêncio, Fernando Bob finalmente falou sobre o interesse do Santos. Ele admitiu que foi procurado, mas pretende ficar na Ponte. "No momento, não tenho interesse de sair daqui, onde sou capitão do time e querido pela torcida", destacou o meio-campista, cuja permanência é considerada um reforço pela direção.

As novidades principais foram Felipe Azevedo e Cesinha. Os dois jogadores chegaram ao Estádio Moisés Lucarelli para a realização de exames físicos e médicos. Eles se juntam ao lateral-esquerdo Gilson, emprestado pelo Cruzeiro, e ao experiente atacante Borges, que chegaram para a disputa do Brasileirão.

Nos próximos dias, mais nomes devem ser anunciados pelo clube. As prioridades são a lateral esquerda, a zaga e o meio de campo. A Ponte estreia no Brasileiro contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, às 11 horas. Antes, os reservas do time encaram o Moto Club, nesta quinta-feira, em São Luís, pela segunda fase da Copa do Brasil.