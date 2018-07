Fernando Bob diz que fica na Ponte Preta e frustra o São Paulo

Essa quarta-feira foi o "Dia do Fico" na Ponte Preta. Em entrevista coletiva antes do treinamento no CT do Jardim Eulina nesta tarde, o volante Fernando Bob colocou um fim na possibilidade de se transferir para o São Paulo e garantiu que vai permanecer no clube campineiro.

"Houve proposta do São Paulo, mas sempre deixei claro que cabia ao Internacional e ao São Paulo resolverem isso. Sempre estive focado na Ponte e estou feliz aqui. Quero dizer que fico!", disse o volante ponte-pretano.

Emprestado pelo Internacional até o fim dezembro, Fernando Bob entrou na mira do São Paulo há duas semanas e a negociação esteve próxima de ser concretizada depois do clube tricolor aceitar pagar R$ 3 milhões pelo seu passe.

No entanto, o Internacional tem uma dívida com Fernando Bob, algo em torno de R$ 500 mil, e pediu para que o São Paulo arcasse com ela, o que foi prontamente rejeitado pelos dirigentes tricolores. Como o clube do Morumbi não aceitou oferecer mais um centavo, a negociação esfriou. Agora, acabou.

Com o futuro resolvido, pelo menos por enquanto, Fernando Bob vive a expectativa de ficar novamente à disposição do técnico Gilson Kleina, já que foi desfalque diante do Atlético-MG devido a uma lesão na coxa. E isso pode acontecer neste domingo, justamente contra o São Paulo, em partida marcada para o estádio Moisés Lucarelli e válida pela quarta do Campeonato Brasileiro.