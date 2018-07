Fernando Bob é absolvido e fica à disposição para jogo decisivo da Ponte Preta

A Ponte Preta recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. Julgado pela expulsão na derrota para o Grêmio, em Campinas (SP), pela 33.ª rodada, o volante Fernando Bob foi absolvido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está à disposição do técnico Eduardo Baptista para o importante jogo em casa contra o Vitória, neste domingo, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Fernando Bob foi expulso logo aos 17 minutos do primeiro tempo ao deixar o pé nas costas de Ramiro após uma dividida no campo de ataque. A Procuradoria pedia uma punição maior, mas o Pleno do STJD acabou absolvendo o volante. Ele cumpriu a suspensão automática no empate com o Coritiba, em Curitiba.

O jogador, inclusive, é um dos jogadores que disputam uma posição no meio de campo pontepretano para este domingo. Elton, que retorna de suspensão, Wendel e Jadson são as outras opções para duas vagas.

Eduardo Baptista anunciou que as atividades até sábado - véspera do jogo - serão fechadas para a imprensa. Ele tem as voltas dos zagueiros Rodrigo e Marllon, além de Elton, mas não terá o volante Naldo, suspenso, e o atacante Emerson Sheik, lesionado.

Na 17.ª colocação, a Ponte Preta tem 49 pontos, um a menos que o Vitória, e se perder terá o seu rebaixamento para a Série B decretado com uma rodada de antecedência.