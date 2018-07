Fernando Bob projeta Flu amadurecido na Libertadores

"Ficamos muito felizes de poder voltar a disputar esse campeonato. Em 2008 eu já estava aqui e acompanhei a campanha do nosso time. No ano que vem vai ser diferente para a gente, o grupo está amadurecido e dessa vez se Deus quiser vamos conquistar o título", projetou o volante, confiante no bom desempenho do Fluminense.

Presente no grupo em 2008, Fernando Bob relembrou que pouco foi aproveitado na Libertadores, embora fosse utilizado no Campeonato Brasileiro. "É claro que foi chato, difícil lidar com a situação. Gostaria de jogar, mas não deu e temos que ter paciência mesmo. Cada ano temos que correr atrás do nosso, ir amadurecendo", disse.