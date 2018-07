Fernando Bob renova com a Ponte por uma temporada

A Ponte Preta acertou a renovação com o volante Fernando Bob, que pertence ao Fluminense, por mais uma temporada. Ele foi um dos destaques do time do técnico Guto Ferreira em 2014 e assinou contrato até o final de 2015.

O jogador foi peça-chave no elenco que conquistou o vice-campeonato brasileiro da Série B na última temporada. A Ponte Preta teve que insistir na permanência dele, uma vez que o Fluminense também tinha interesse em contar com o volante.

Para contar com Fernando Bob, a Ponte Preta precisou da ajuda de um grupo de investidores, que adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador. O volante já disputou 64 partidas e marcou um gol na equipe de Campinas, nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2013 contra o Vélez Sarsfield, da Argentina. Ele se reapresentará com o restante do elenco na próxima segunda-feira.

É mais uma grande notícia para a torcida da Ponte Preta, que no dia 31 de dezembro festejou a renovação do meia Renato Cajá, que tem status de ídolo, mas que teve um desempenho irregular na volta de uma temporada no futebol da China.