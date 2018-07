Fernando comemora bom retorno ao time do Vasco

"A gente precisa estar sempre se afirmando dentro do clube. E eu, apesar do tempo que fiquei sem jogar, consegui desempenhar um bom papel, até mais do que eu imaginava", afirmou Fernando. Aos 31 anos, ele está no Vasco desde 2008, mas atualmente é reserva de Dedé e Anderson Martins.

No domingo, Fernando formou dupla de zaga com o jovem Jomar, de apenas 18 anos. E tentou passar sua experiência para o garoto. "É sempre legal poder ajudar, independente se for no jogo, no treino. Se der para ajudar na carreira dele, ficarei ficar muito feliz", contou o zagueiro.

Fernando e Jomar, inclusive, devem formar a dupla de zaga do Vasco na próxima rodada do Brasileirão, domingo, contra o Coritiba, quando os titulares serão novamente poupados por Ricardo Gomes - as finais da Copa do Brasil, diante do mesmo Coritiba, acontecem nas duas próximas quartas-feiras.