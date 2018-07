Fernando consegue cidadania e pode jogar a Copa do Mundo por Portugal

PORTO - Revelado pelo Vila Nova-GO, o volante Fernando é oficialmente cidadão português. O jogador do Porto, desde 2007, é um dos alvos do técnico da seleção portuguesa, Paulo Bento, e poderá disputar o Copa do Mundo por sua nova pátria. Em seu último ano de contrato, 'o polvo', como é conhecido por sua forte capacidade de marcação, chamou a atenção de grandes equipes, como PSG e Monaco, durante a última janela de transferências.

Através da sua rede social, o brasileiro comemorou sua nova nacionalidade. "Finalmente chegou!!! Com muito orgulho...oficialmente PORTUGUÊS", escreveu.

O técnico do Porto, Paulo Fonseca, é um dos que lutam pela convocação do brasileiro. "Eu sou suspeito, mas sendo o Fernando o melhor futebolista a atuar na sua posição em Portugal, claro que teria lugar na Seleção. Mas é uma opção do Fernando e do selecionador nacional."

Natural de Brasília, o vigoroso marcador é tetracampeão Português e também conquistou uma Liga Europa, em 2011. No Brasil, o único título conquistado foi o Campeonato Goiano de 2005. Pela seleção brasileira, o volante fez parte do grupo que venceu o Sul-Americano Sub-20, em 2007.

VELHOS CONHECIDOS

A seleção portuguesa tem um histórico de contar com brasileiros em seu time principal. Deco, nas Copas de 2006 e 2010, e Liédson, na Copa de 2010, são exemplos de naturalizados que fizeram sucesso 'na terrinha'. Atualmente o alagoano Pepe, do Real Madrid, é o único que faz parte do grupo comandado por Paulo Bento.