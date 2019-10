Fernando Diniz afirma que bom começo no São Paulo não surpreende

O técnico Fernando Diniz afirmou neste domingo que não se surpreendeu com o bom início de trabalho no São Paulo e o salto de qualidade dos jogadores desde que assumiu o clube, após a saída de Cuca. Diniz está invicto no comando do time. Em quatro jogos, conquistou duas vitórias (Corinthians e Fortaleza, como mandante) e somou dois empates (Bahia e Flamengo, como visitantes). O bom início de trabalho não surpreendeu o treinador.

LEIA TAMBÉM > São Paulo supera retranca do Corinthians e bate o rival no Morumbi

"Imaginava, sim, começar bem no São Paulo. Um time desse tamanho, com os jogadores que tem, a estrutura, o estafe. O São Paulo tem uma estrutura muito boa. É um lugar diferente para se trabalhar. Além do material humano ser de excelentes profissionais, são todos muitos generosos. A parte da segurança, departamento médico, assessoria de imprensa e o próprio presidente. O São Paulo merece viver dias melhores", declarou.

Sobre o desempenho dos jogadores, o técnico disse estar convicto de que o São Paulo continuará crescendo de rendimento nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Faltam 13 rodadas para o fim da competição.

"O caminho para percorrer é sempre longo, nunca termina. Os jogadores estão tentando sempre atingir seu limite máximo. Um jogo muito simbólico foi contra o Flamengo. A gente praticamente não treinou, e os jogadores mostraram que têm muito recurso. Nós, trabalhando juntos, a tendência é sempre melhor, não temos limites para melhorar."