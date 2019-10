Fernando Diniz analisa disputa do São Paulo no Brasileiro e exalta Ceni

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, admitiu que brigar pelo título do Campeonato Brasileiro "está difícil". A equipe venceu o Fortaleza neste sábado e chegou a 39 pontos, dez pontos a menos do que o líder Flamengo, que joga neste domingo. Para o treinador tricolor, o foco tem de ser conquistar uma vaga na próxima Libertadores.

"O São Paulo tem que pensar sempre em coisas grandes. Para mim, o foco é na Libertadores e vamos vivendo jogo a jogo. O São Paulo tem que sempre sonhar em ser campeão, mas não precisamos ficar falando de título toda hora. Um clube do tamanho do São Paulo é obrigação brigar. Hoje está difícil. Me preocupo com o próximo jogo e com o próximo treino", analisou Diniz, em entrevista coletiva após a vitória no Pacaembu.

Diniz exaltou Rogério Ceni, técnico do Fortaleza. Antes de a partida começar, o ídolo do São Paulo foi bastante festejado pela torcida e recebeu cumprimentos dos jogadores. Foi o primeiro reencontro do ex-goleiro com a torcida tricolor na capital paulista.

"Até eu ovaciono o Rogério Ceni, um dos maiores do São Paulo e do futebol brasileiro e mundial. Tem que ser sempre ovacionado, ainda mais aqui na casa dele. Fico muito contente que isso esteja acontecendo. E ele está construindo uma grande carreira como técnico", afirmou Diniz, que também celebrou o apoio da torcida à equipe no Pacaembu.

"A torcida tem importância vital. O futebol é construído por jogador e torcida. Quando há essa conexão, tem tudo para ir adiante. A torcida ajudou a colocar aquela bola para dentro (no gol de Igor Gomes que deu a vitória). Quero cada vez mais dar alegria a essa torcida", disse o treinador.

Diniz conquistou sua primeira vitória no comando do São Paulo, após ter estreado no empate sem gols com o Flamengo na rodada passada. Nesta quarta-feira, a equipe visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.