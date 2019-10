Fernando Diniz aposta na recuperação de Jucilei no time do São Paulo

O técnico Fernando Diniz quer recuperar o volante Jucilei no São Paulo. O jogador tinha sido afastado do elenco tricolor pelo antecessor Cuca, que já não está mais no cargo. Após sua chegada ao clube, Diniz tratou de chamar novamente o atleta, que vinha treinando separado, e acredita que ele poderá ajudar muito a equipe.

"Primeiramente, gostaria de dizer que tecnicamente ele é um jogador que me agrada muito, sempre gostei. Conversei com a diretoria e vi que ele é querido por todos no São Paulo. É muito bem-vindo no grupo e tenho certeza de que vai nos ajudar bastante. Está integrado ao elenco", afirmou o treinador.

Jucilei tinha sido colocado à disposição para ser negociado em junho, quando foi afastado do elenco. Ele estava liberado para acertar com outro clube, mas continuou recebendo seu salário no São Paulo. Enquanto isso, treinou por conta própria. "Ele estava afastado, mas tem boa condição física. Chegou magro, não está acima do peso", revelou Diniz.

A última partida dele com a camisa do São Paulo foi em 21 de abril, na derrota para o Corinthians, na final do Campeonato Paulista. Desde então não atuou mais, porém agora deve ganhar uma nova chance com o novo técnico. Com contrato até 2021, Jucilei tem a chance de um reinício no São Paulo e vai contar com o apoio do treinador.