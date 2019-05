Fernando Diniz aprova contratação de Yuri e prevê dificuldades contra o Grêmio

Derrotado nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro - para Goiás, em casa, e Santos, fora -, o Fluminense corre atrás de reforços para a sequência da temporada, que ainda terá as disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Um jogador pretendido pelo clube carioca é o volante Yuri, que perdeu espaço com o técnico argentino Jorge Sampaoli no Santos e tem a aprovação do treinador Fernando Diniz.

"É um jogador muito técnico, corajoso para jogar. Agora depende das negociações com o Fluminense. Mas é um jogador que eu gosto e todos sabem disso", afirmou o comandante tricolor, que comandou Yuri no Audax, em 2016, ano em que o time de Osasco (SP) foi vice-campeão do Campeonato Paulista ao perder a final para o Santos.

Yuri, de 24 anos, tem contrato com o Santos até dezembro de 2020, mas já teria entrado em acordo com o Fluminense para assinar um compromisso por empréstimo até o final desta temporada. Ficou de fora da partida de quinta-feira entre os dois clubes, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, justamente para resolver essa situação.

Negociações à parte, o Fluminense inicia nesta sexta-feira a preparação para enfrentar o Grêmio, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Brasileirão. O time treinará em São Paulo até este sábado, antes de seguir para o Rio Grande do Sul.

Fernando Diniz sabe das dificuldades que o seu time encontrará no domingo, mesmo sabendo que o Grêmio poderá entrar em campo com uma equipe reserva por conta do jogo decisivo de quarta-feira contra a Universidad Católica, do Chile, em casa, pela Copa Libertadores. "Até mesmo o time reserva não dá para dizer que é reserva. Qualquer time que o Grêmio colocar em campo vai ser um time forte", disse.