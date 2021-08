Fernando Diniz avalia chegadas de meia e de atacantes no Santos: 'Dão peso maior'

Em meio a duas competições até o final da temporada - Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil -, o Santos segue se reforçando. O técnico Fernando Diniz avaliou os novos reforços após a partida contra o Internacional neste domingo, na Vila Belmiro, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube de Santos já fechou com o meia Augusto e o centroavante Léo Baptistão e está perto de anunciar o atacante Diego Tardelli e o zagueiro Emiliano Velázquez. O treinador não comentou sobre o zagueiro uruguaio, mas deu suas impressões sobre os outros três.

"Léo Baptistão e Diego Tardelli são atacantes com mobilidade. Têm muito a ver com o que penso sobre futebol e foi um dos motivos da contratação. Dão peso maior para a equipe pela história que têm no futebol. Independentemente de quando vão estrear, precisam de tempo para ganhar ritmo e estamos acelerando o processo. Diretoria se esforçou para trazer por causa das nossas perdas e conseguiu reforços dentro da nossa realidade", disse Fernando Diniz.

"Augusto saiu muito cedo para a Europa, para o Real Madrid, da base do São Paulo. Vem bastante referendado", completou o treinador santista.

Depois de Velázquez, Augusto, Diego Tardelli e Léo Baptistão, o Santos ainda quer um meia e um ponta. A janela internacional de transferências termina no próximo dia 31. E o prazo para inscrição na Copa do Brasil termina nesta terça-feira.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube ainda não sabe se contará com os reforços.