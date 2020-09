Fernando Diniz critica uso do VAR: 'Em muitas ocasiões equivocado'

O técnico Fernando Diniz criticou o uso do VAR após a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 3 a 0, no Mineirão. A equipe tricolor teve um gol polêmico anulado no primeiro tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0. Para o treinador do São Paulo, as imagens não provam que Luciano estava em impedimento.

"Se o VAR tem razão, que as imagens venham para termos mais sossego. Até agora ninguém entende por que o VAR anulou o gol", disse Fernando Diniz.

Fernando Diniz também lembrou da polêmica do clássico contra o Corinthians, no último domingo. O São Paulo reclama de agressão de Jô no zagueiro Diego Costa e enviou uma notificação para a CBF. O STJD denunciou o atacante corintiano, que pode pegar até 12 jogos de gancho.

Contra o Atlético-MG, o VAR ainda foi utilizado para analisar possível falta de Diego Costa e consequentemente expulsão do zagueiro do São Paulo. Após analisar o vídeo, o árbitro mandou o jogo seguir.

"Não entendo como chamaram VAR para ver o lance do Diego, se o juiz estava do lado do lance e deixou seguir. Foi falta no Diego, e depois o Diego fez falta. Aí o VAR chama para fazer aquilo e não chama para ver agressão, uma coisa fácil de ver, que ocorreu contra o Corinthians. Não entendo o uso do VAR aqui. O uso do VAR em muitas ocasiões é equivocado", reclamou o treinador.

O São Paulo volta a campo no domingo, contra o Fluminense, no Morumbi, pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe é vice-líder do campeonato, com 13 pontos, três a menos do que o Internacional.