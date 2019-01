Fernando Diniz diz que goleada vai dar confiança aos jogadores do Fluminense

A primeira vitória do Fluminense no Campeonato Carioca pode dar mais tranquilidade para a sequência do trabalho. É o que pensa o técnico Fernando Diniz, contente pelo rendimento do time, principalmente pela eficiência nas finalizações. Com soberania, o time fez 4 a 0 no Americano, em jogo realizado nesta quinta-feira, em Saquarema.

"No futebol é necessário tempo para que o grupo assimile o trabalho e a filosofia. Além disso, estamos ainda reiniciando os treinos físicos e o time ainda está bem longe do esperado. Mas as produção foi excelente. Esta vitória dá confiança aos jogadores" garantiu Diniz.

Iniciando seu trabalho, ele já ouviu as primeiras vaias após o empate com o Volta Redonda, por 1 a 1, na estreia na Taça Guanabara. O time das Laranjeiras agora soma quatro pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo B, que tem o Vasco na ponta, com seis.

O colombiano Yony González também viveu uma noite especial. O atacante parece já ter caído nas graças da torcida. "Espero seguir melhorando, com a ajuda dos meus companheiros", disse o destaque da noite.

Mas ele deu um susto, porque pediu para sair por causa de dores na perna esquerda. Mas nos vestiários tratou de aliviar a preocupação da comissão técnica. "Senti uma dor na perna e pedi para sair para não ter nada mais grave. Mas estou bem", garantiu.

A goleada, sem dúvida, deu um novo clima ao vestiário. A partir de sexta-feira, a preocupação é com a Portuguesa, próximo adversário do Fluminense, no domingo, às 17 horas, no Maracanã.