Fernando Diniz diz que jogo contra LDU 'será uma grande decisão'

Os jogadores do São Paulo e o técnico Fernando Diniz engrossaram o coro de que o time terá uma decisão contra a LDU, quarta-feira, no Morumbi, pela 2ª rodada do Grupo D, da Copa Libertadores. Após a derrota na estreia para o Binacional por 2 a 1, em Juliaca, no Peru, a 3.850 metros acima do nível do mar, o entendimento no clube é que o São Paulo precisa vencer nos jogos que atuar como mandante.

"Um clube da grandeza do São Paulo vive de decisões. Quando você está em um time desse tamanho, todo jogo é uma decisão. Encaramos o próximo com esse pensamento. O jogo contra a LDU é uma grande decisão, porque perdemos pontos no Peru", alertou Diniz.

O goleiro Tiago Volpi endossou o discurso de decisão para o confronto contra os equatorianos na quarta."Sem dúvidas é uma decisão. A Libertadores é uma competição que não te permite vacilar. A gente espera o Morumbi lotado pela nossa torcida para ganharmos e embolarmos o nosso grupo".

Com os resultados da primeira rodada, Binacional e LDU lideram a chave com três pontos, enquanto São Paulo e River Plate ainda não pontuaram. Após a partida contra a LDU, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Paulista, onde no sábado faz o clássico contra o Santos, sábado, no Morumbi.

O time lidera o Grupo C com 15 pontos e está próximo da classificação às quartas de final. Diniz ressaltou que a comissão técnica precisa realizar um planejamento inteligente para conseguir conciliar as duas competições com sucesso.

"Contra o Santos vamos fazer o que tiver que ser feito no nosso planejamento. Primeiro vamos pensar e nos concentrarmos na LDU, avaliar o desgaste. Não adianta ficar fazendo projeções lá na frente. Temos que esperar a quarta-feira primeiramente para fazermos novas avaliações".