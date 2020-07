Fernando Diniz elogia intensidade dos reservas do São Paulo contra o Guarani

A disposição e a aplicação dos jogadores do São Paulo foram destacadas pelo técnico Fernando Diniz após a vitória sobre o Guarani por 3 a 1, neste domingo, em Santos, pela 12.ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Mesmo com um time de reservas, teve uma boa atuação e mereceu vencer, segundo o seu comandante.

"Nosso time jogou com intensidade. Até acho que falhamos um pouco no setor defensivo, mas é algo esperado porque esta formação não é a que costumamos escalar. Fomos menos atentos do que na quinta-feira, na derrota para o Red Bull Bragantino por 3 a 2. Naquele jogo, o Bragantino aproveitou os três chutes que deu no gol", afirmou o técnico.

Para Diniz, o São Paulo tem amplas condições de evoluir mais no restante da competição. E vai ter um elenco mais fortalecido, justamente com a presença daqueles jogadores que são considerados reservas. E o time vai ter uma maratona de jogos daqui para a frente com o término do Paulistão e o início do Campeonato Brasileiro em agosto.

"Nosso time ainda precisa melhorar bastante. Com esta paralisação devido à pandemia nós tivemos que na volta intensificar a parte física. Com isso, a parte tática ficou um pouco comprometida. Mas agora nós vamos trabalhar a parte tática em todos os sentidos, desde a marcação até a saída de bola e as jogadas ofensivas", disse Fernando Diniz.

O técnico evitou polemizar sobre a sua opção de escalar um time reserva, o que em tese poderia facilitar o jogo para o Guarani, que precisava da vitória para eliminar o Corinthians. Segundo Diniz, ninguém joga para perder no futebol profissional. "Quem entra em campo quer mostrar serviço", enfatizou.

Autor de grandes defesas, o goleiro Tiago Volpi, único titular escalado, aposta em uma melhora do São Paulo. "Nosso time vai chegar muito forte. Nós ficamos muito tempo parado, por isso é normal termos algumas dificuldades. Mas todos estão conscientes do que podemos fazer pelo time", comentou.

Líder do Grupo C com 21 pontos, o São Paulo vai enfrentar o Mirassol, vice-líder com 17. Por ter melhor campanha, o São Paulo vai ter a vantagem de atuar como mandante no estádio do Morumbi, porém sem a presença da torcida.