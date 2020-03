Fernando Diniz espera contar com Vitor Bueno, Juanfran e Hernanes contra LDU

O técnico Fernando Diniz terá uma reunião com a comissão técnica e o departamento médico do São Paulo nesta segunda-feira para saber as perspectivas de poder contar com o lateral Juanfran e os meias Vitor Bueno e Hernanes para o confronto contra a LDU, quarta-feira, no Morumbi, pela 2ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Dos três jogadores, apenas Hernanes participou da derrota para o Binacional na estreia. O jogador estava escalado para entrar como titular na derrota para o Botafogo, em Ribeirão Preto, mas sentiu uma indisposição momentos antes do confronto e foi vetado pelo departamento médico, que suspeita que o atleta contraiu uma virose.

A participação de Vitor Bueno ainda está indefinida. O meia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória sobre a Ponte Preta, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, e sua escalação dependerá da recuperação nos próximos dias.

Por fim, Diniz espera contar com a experiência de Juanfran. O lateral espanhol sente dores na panturrilha direita e está em fase final de recuperação.

"O prognóstico para contar com esses jogadores é positivo. Não temos certeza absoluta, faremos várias avaliações durante a semana, mas esperamos que eles estejam a disposição para jogar"

O confronto contra a LDU também marcará a estreia de Diniz pelo São Paulo na Libertadores. Na partida contra o Binacional, o treinador teve de cumprir uma suspensão disciplinar sofrida quando ainda era técnico do Fluminense na Copa Sul-Americana, ano passado, e não pode comandar os jogadores na lateral do gramado.