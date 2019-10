Fernando Diniz projeta evolução de Alexandre Pato no São Paulo

Após perder quatro jogos por causa de uma lesão muscular e voltar a atuar no empate sem gols com o Bahia, na última quarta-feira, o atacante Alexandre Pato vai evoluir no São Paulo. Pelo menos é isso que espera o técnico Fernando Diniz, que elogiou o jogador.

"O Pato é um talento muito singular. É um dos maiores atacantes no Brasil, com certeza. É um cara que tem muito recurso em todas valências: físicas e técnicas. É um cara que tem uma genialidade que pode decidir a qualquer momento. Ajudou no que deu para ajudar na parte tática e é um jogador que pode sempre esperar que em uma chance pode decidir. Passou perto de decidir. Esperamos uma evolução física e tática com o decorrer dos dias", projetou Diniz.

Alexandre Pato tem recebido atenção especial de Diniz durante os treinos do São Paulo, mesmo antes de voltar a ficar à disposição. O jogador retribuiu os elogios ao técnico, contratado pelo São Paulo após o pedido de demissão de Cuca no último dia 26.

"Não é só comigo, mas com todos os jogadores. Ele tem essa afinidade, está trazendo o grupo para ele, pelo jeito que ele é, uma pessoa confiável. Comigo ele tem conversado bastante, confia no meu futebol", afirmou Pato, que também falou sobre sua recuperação.

"Sofri um pouco, mas agora é dar continuidade. É confiar no professor, adaptar, ele tem dado uns treinos bons. Temos de levar um pouco mais à frente o jogo que temos feito lá atrás", disse o atacante.