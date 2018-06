Fernando Diniz repete escalação no Atlético-PR para enfrentar o Santos em casa

O Atlético Paranaense fez nesta quarta-feira o seu último treinamento antes de enfrentar o Santos, nesta quinta, às 21 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz confirmou a manutenção da equipe que empatou sem gols diante do Paraná. Recuperado de dores musculares, Pavez ficará como opção no banco de reservas.

+ Leia mais notícias sobre o Atlético-PR

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

+ Santos luta contra jejum como visitante para não terminar rodada na degola

O retorno do jogador como titular era muito especulado, mas Fernando Diniz preferiu dar continuidade na equipe que vem atuando. Pavez pode atuar tanto na defesa, quanto na lateral direita. Já o zagueiro Paulo André e o lateral-direito Jonathan seguem vetados pelo departamento médico.

Durante o treinamento, o treinador testou Renan Lodi na vaga de Thiago Carleto, mas a tendência é que o ex-jogador de São Paulo e Santos siga entre os titulares na lateral esquerda.

"É um jogo difícil. É uma equipe tradicional, com muitos jogadores que têm capacidade de decidir. Treinamos bastante e focados nas qualidades do Santos. Outro ponto que caracteriza o nosso adversário historicamente é ter jogadores técnicos, que tocam bem a bola. São jogadores que temos que tomar cuidado", concluiu Fernando Diniz.

O Atlético Paranaense encontra-se em situação delicada e terá um confronto direto contra o rebaixamento diante do Santos. Atualmente soma apenas seis pontos com uma vitória, três empates e três derrotas - estes seis tropeços de forma consecutiva. Um jejum que já incomoda bastante.