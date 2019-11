Fernando Diniz vai avaliar sete atletas que voltam de empréstimo no São Paulo

O São Paulo terá o retorno de sete jogadores emprestados no fim de 2019. São eles: os meias Jonatan Gómez e Shayllon além dos atacantes Trellez, Brenner, Léo Natel, Pedro Bortoluzzo e Paulinho Boia. A comissão técnica e a diretoria já decidiu que vão avaliar a possibilidade de permanência para 2020, independentemente da campanha que realizaram em seus respectivos clubes.

O argentino Gómez atua no CSA desde maio. Sempre jogando como titular, ele marcou cinco gols, mas não conseguiu levar o time a uma posição melhor na tabela. Hoje, o time briga contra o rebaixamento. Ele chegou ao São Paulo em 2017 e tem contrato até 28 de junho de 2020. Também atuando no meio-campo, Shayllon foi emprestado ao Bahia no início deste ano após não conseguir deslanchar no time profissional. Ele fez um bom Campeonato Baiano ao marcar cinco gols na competição. No Campeonato Brasileiro, porém, perdeu espaço. Das 33 rodadas possíveis, só entrou em campo em oito. O contrato vai até 31 de janeiro de 2021.

No ataque, o São Paulo terá o retorno de rostos conhecidos do torcedor. Contratado em 2018, Tréllez foi emprestado ao Internacional no início deste ano como uma alternativa para a saída de Leandro Damião. Com a contratação de Guerrero, no entanto, ele perdeu espaço. Em 13 jogos com a camisa do Inter, Tréllez não fez nenhum gol. Seu contrato vai até dezembro de 2021.

Domingo tem Ceará x São Paulo, em Fortaleza, e a #SPFCtv segue acompanhando a preparação da equipe no CT da Barra Funda. Confira > https://t.co/J7um6LBkuV pic.twitter.com/Wf2IHa2xWi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 20 de novembro de 2019

Alguns atacantes revelados pelas categorias de base também estão voltando. O atacante Paulinho Boia reemprestado para o São Bento para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro depois de voltar de empréstimo do Portimonense, de Portugal. O atacante de 21 anos tem contrato com o Tricolor até 30 de novembro de 2020. Brenner foi emprestado ao Fluminense, em maio, e fez uma temporada discreta. Brenner tem apenas seis jogos com a camisa do Fluminense e não marcou nenhum gol. O contrato com o São Paulo vai até 31 de dezembro de 2022.

Após idas e vindas, Pedro Bortoluzo tem poucas chances de continuar no clube. Seu contrato vai até março do ano que vem. No Criciúma, ele fez 15 jogos e não marcou nenhum gol e já não tem sido mais relacionado. O atacante Léo Natel foi para o Apoel, do Chipre, onde marcou nove gols em 31 jogos. Ele não permaneceu na equipe cipriota, voltou ao São Paulo, mas não foi reintegrado ao elenco. Seu contrato vai até junho do ano que vem.