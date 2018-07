Fernando Diniz vira 'Lucas Lima' nos treinos do Osasco Audax

A incerteza da presença do meia Lucas Lima, do Santos, na final deste do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, não alterou a rotina de treinos no Osasco Audax. Nas atividades fechadas ao longo da semana, a equipe continuou a ensaiar como anular o santista e quem fez o papel do armador nos trabalhos com os titulares foi o técnico Fernando Diniz.

Ex-atacante, ele costuma atuar como jogador quando precisa simular saídas de bola ou testar a marcação contra os adversários. Nos trabalhos recentes, Diniz atuou como Lucas Lima, ao carregar a bola e fazer movimentos e passes parecidos aos do santista, enquanto pedia aos comandados atenção à marcação.

A precisão nos lançamentos de Diniz e a forma como realizou os testes chamaram a atenção do elenco. O treinador prefere fazer treinos fechados, sem a presença dos jornalistas, para manter segredo sobre as estratégias e também para ter liberdade para dar broncas nos jogadores quando necessário.

Durante toda a semana o elenco ficou concentrado em Sorocaba, em um local afastado da cidade e que foi usado pela Argélia durante a Copa do Mundo. "Aqui é o melhor lugar que achamos para treinar o time, se concentrar para a final e sair do burburinho que existe em São Paulo", afirmou.