Fernando Diniz volta ao comando técnico do Audax para o Paulistão de 2016

O dirigente Nei Teixeira, que entrou após a saída de Fernando Yamada, comentou sobre a saída de Fernando Diniz no começo do ano. "No primeiro semestre tínhamos como objetivo principal a vaga na Série D, mas infelizmente não conseguimos. Por conta disso, decidimos dar espaço e liberdade para o Fernando, já que temos um bom relacionamento, inclusive sabendo que outros clubes tinham interesse nele", justificou.

O treinador deixou o Audax em maio deste ano, depois de dois anos e meio. Desde que chegou no início de 2013, despertou atenção por conta do estilo de jogo implantado no clube. O time atuou baseado no "tiki taka", estilo de jogo que ficou famoso mundialmente com o Barcelona de Pep Guardiola, atualmente no Bayern de Munique.

Com o Audax, Fernando Diniz fez 91 partidas - venceu 42, empatou 30 e perdeu 19 vezes, obtendo 57,14% de aproveitamento. Além do estilo agradável de jogo, o treinador também conquistou o acesso na Série A2 do Paulista em 2013. O próximo passo é montar o elenco para a próxima temporada.