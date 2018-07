Fernando festeja chance no time titular do Grêmio O elenco do Grêmio realizou na manhã deste sábado o último treino de preparação para o duelo deste domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a atividade serviu para confirmar que o time não poderá contar com o atacante Leandro e o volante Adilson, lesionados.