Fernando fica com a vaga de Willians no Flamengo O volante Fernando deve ser beneficiado diretamente pelo afastamento do volante Willians no Flamengo. No treino coletivo desta quinta-feira, ele treinou como titular e deve ganhar a vaga no meio-campo da equipe rubro-negra, que no domingo encara o Bahia em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.