Fernando Henrique brilha e América-RN bate xará mineiro

Com grande atuação do goleiro Fernando Henrique, o América-RN deu um grande passo rumo à zona de classificação à elite do futebol brasileiro ao vencer o América-MG pelo placar de 1 a 0, nesta sexta-feira, na Arena das Dunas, em Natal, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol foi marcado por Rodrigo Pimpão.

Com a vitória, o clube potiguar, que não perde há três jogos, entrou de vez na briga pelo G-4, já que soma atualmente 20 pontos, três a menos do que o rival América-MG, que ocupa a vice-liderança, mas deve perder algumas posições até o final da rodada.

Brigando pela liderança, o América-MG apostou na pressão inicial para sair em vantagem no placar. O plano teria dado resultado se não fosse Fernando Henrique e a trave. Na primeira boa trama dos visitantes, Willian arriscou de longe para a defesa do goleiro. Logo em seguida, Andrei Girotto apareceu livre de marcação, após cobrança de escanteio, e carimbou o poste.

Aos poucos, o América-RN foi equilibrando a partida e começou a ter um maior volume de jogo. Jeferson teve uma boa oportunidade de abrir o placar ao aparecer na frente de Fernando Leal, que previu o toque de cobertura do rival e fez grande defesa. Porém, não conseguiu pegar o chute de Rodrigo Pimpão, que só parou no fundo das redes. Aos 36 minutos, Marcelinho cruzou e o atacante apenas completou, marcando seu sétimo gol na Série B.

As duas equipes criaram boas oportunidades de gol e tiveram totais condições de sair em vantagem. O clube potiguar aproveitou a chance que teve, enquanto que a equipe mineira falhou na hora de finalizar. Os erros de marcação também foram intensos durante a partida.

O América-MG entrou na segunda etapa com a intenção de empatar a partida. O clube mineiro voltou a pressionar nos minutos inicias, mas, mais uma vez, não teve sucesso e consagrou Fernando Henrique. O goleiro fez duas defesas espetaculares em chutes de Willians. A segunda, um verdadeiro milagre ao defender a bola à queima roupa.

O segundo tempo foi praticamente todo da equipe visitante. O América-RN não conseguia responder, sentia falta principalmente do atacante Max e não teve escolha se não recuar e segurar o resultado, tanto é que a única boa chance que teve aconteceu apenas aos 42 minutos. Jéferson ganhou na dividida e chutou para a defesa de Fernando Leal.

Na próxima rodada, o América-RN encara o Santa Cruz no próximo dia 2, um sábado, às 16h20, novamente na Arena das Dunas, em Natal. Já o América-MG volta a campo contra o ABC no mesmo dia e horário, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-RN 1 x 0 AMÉRICA-MG

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Cléber, Roberto Dias e Wanderson; Márcio Passos (Tiago Dutra), Val, Fabinho e Jéferson; Rodrigo Pimpão (Paulo Victor) e Alfredo (Gláucio). Técnico: Oliveira Canindé.

AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Pablo, André, Vitor Hugo e Gilson; Leandro Guerreiro, Thiago Santos (Tchô), Andrei Girotto e Mancini (Júnior Negão); Willians (Júnior Lopes) e Obina. Técnico: Moacir Júnior.

GOL - Rodrigo Pimpão, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Val e Jéferson (América-RN); Gilson, Thiago Santos, Andrei Girotto, Mancini e Junior Negão (América-MG).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).