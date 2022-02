Fernando Lázaro confia em crescimento do Corinthians com quinteto entrosando

O Corinthians jogou bem no segundo tempo contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, dando esperanças ao torcedor de sonhar com coisas grandes em 2022. O técnico Fernando Lázaro pela primeira vez escalou o quinteto de reforços desde o começo e ficou empolgado com o resultado. A aposta é que Paulinho, Giuliano, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes vão dar muitas alegrias adquirindo entrosamento e o físico ideal.

Willian é quem mais carece de um bom preparo físico, por causa da covid-19. Mas atuou por mais de 70 minutos na Neo Química Arena, fez um gol e amarelou quase toda a defesa do time do ABC. Giuliano vem de três assistências nos últimos quatro jogos, enquanto Renato Augusto, Paulinho e agora Roger Guedes somam dois gols cada.

"Pela primeira vez os cinco iniciaram uma partida. Com maior condição física, suportaram bem e realizaram um bom jogo", avaliou Lázaro. "São cinco atletas de altíssimo nível e isso ajuda demais. Com eles crescendo de condicionamento e entrosamento a tendência é o time ir melhorando, pois são caras de qualidade técnica e leitura muito grande, que ficam se reprogramando, se reajustando no campo, são versáteis e possibilitam a ocupação de um espaço diferente, alteram as jogadas...", elogiou o técnico-interino.

Fernando Lázaro não deixa de falar individualmente e vê Willian e Roger Guedes cada vez mais ambientados no ataque, a ponto de o clube nem mais cogitar a chegada de um centroavante de peso.

"Roger Guedes fez um grande jogo no passado e agora novamente. Está se ajustando, os companheiros estão entendendo a movimentação dele, as infiltrações e vai evoluindo", afirmou. "Willian também fez grande partida, conseguiu desequilibrar pela esquerda, três amarelos foram por falta nele. Ele tem esse lado que quebra e conseguiu suportar bem e fazer o gol. Está em um avanço gradual muito bem feito."

Foram cinco jogos com Fernando Lázaro até aqui, sendo três no ano, todos com vitórias e 17 gols anotados. Mesmo assim, o interino sabe que pode se despedir da função no sábado, em visita ao Botafogo, em Ribeirão Preto. Sem alarde, a direção corintiana trabalha para anunciar um treinador no fim de semana.