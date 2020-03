Fernando Martín, ex-presidente do Real Madrid, dá positivo para coronavírus

Mais um ex-presidente do Real Madrid foi diagnosticado com o novo coronavírus, denominado Covid-19. Nesta segunda-feira, foi anunciado que Fernando Martín, de 72 anos, comandante do clube espanhol de fevereiro a abril de 2006, está internado no hospital Puerta de Hierro, em Madri, em estado grave.

Fernando Martín assumiu a direção do Real Madrid por um curto período, após a renúncia de Florentino Pérez. Convocou novas eleições na ocasião, vencidas por Ramón Calderón.

No último sábado, Lorenzo Sanz, de 76 anos, outro ex-presidente do Real Madrid, morreu por causa do Covid-19. Ele sofria com problemas respiratórios, o que agravou a doença.

A Espanha é o quarto país mais afetado pelo coronavírus. São mais de 33 mil casos da doença confirmados e mais de 2.200 mortes. Na Europa, somente a Itália supera em número de testes positivos.