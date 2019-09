Fernando Miguel admite oscilação do Vasco, mas vê evolução no Brasileiro

Mesmo com seu time perigosamente perto da "turma da confusão", Fernando Miguel faz um balanço positivo do trabalho realizado até o momento pelo técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, ele próprio autor da já célebre expressão que indica flerte com a zona do rebaixamento nas competições. Para o goleiro, uma evolução da equipe desde a chegada do comandante ainda se sobressai.

Hoje, a equipe é apenas a 15ª colocada na tabela do Campeonato Brasileiro, com vinte pontos. Mesmo assim, sustenta o camisa 1, o saldo é positivo após a chegada do treinador, no comando do time desde a quinta rodada.

"Nosso time vem apresentando uma evolução com o Luxemburgo, tanto que saímos da última posição do Campeonato Brasileiro e estamos numa colocação um pouco mais acima. Ainda estamos próximos da zona da confusão, o que nos incomoda bastante, tendo em vista que esse não é um lugar que um clube do tamanho do Vasco tem que estar", comentou o jogador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, realizada no CT do clube.

Após um início promissor com a chegada do técnico consagrado, no qual conseguiu engatar algumas vitórias marcantes, a oscilação passou a ser marca do time carioca na tabela. Nas duas últimas partidas, por sinal, foram duas derrotas, contra Cruzeiro (fora) e Bahia (em casa), que deixaram o ambiente mais carregado em São Januário e fizeram Fernando Miguel aceitar um momento de autocrítica.

"Acredito que poderíamos ter tido um resultado melhor na partida contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, por sua vez, não fizemos um bom jogo. Não criamos situações de gol e não fomos uma equipe incisiva", avaliou.

Neste sábado, às 19h, o desafio será longe de casa, diante de um time que também não vive um de seus melhores momentos, a Chapecoense, penúltima colocada, com apenas 14 pontos. "É uma equipe que não se entrega e procura sempre jogar no limite. Precisamos encarar como um momento importante e decisivo, até por se tratar da última partida do turno", sugeriu Miguel.

Pensando no confronto da Arena Condá, Vanderlei Luxemburgo deu o último treino antes da viagem a Chapecó nesta sexta-feira, no CT do clube. Na atividade, o técnico deu uma chance ao atacante Ribamar no lugar de Marrony no setor ofensivo.

A ausência certa na equipe carioca será a de Yago Pikachu, suspenso, na lateral-direita. Em seu lugar, deve jogar Raúl Cáceres. Por outro lado, após cumprir suspensão contra o Bahia, retornam o volante Richard e o atacante Talles Magno.

Assim, o time deve ser escalado na partida deste sábado com Fernando Miguel; Raul Cáceres, Henriquez, Leandro Castán e Danilo; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Ribamar (Marrony) e Talles.