Fernando Miguel adverte time do Vasco para ter mais atenção diante do Bangu

Dois dias depois de perder a final da Taça Rio, Fernando Miguel ainda lamentou a derrota do Vasco para o rival Flamengo, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Segundo o goleiro, o gol marcado por Arrascaeta nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, só foi possível por causa da falta de atenção da equipe.

"É fundamental aumentar a concentração nos últimos dez minutos, até para não passarmos outra vez pelo que sofremos em alguns jogos. Essa partida contra o Flamengo estava controlada, e até mesmo por isso nos incomodou muito perder o título, mas precisamos virar a chave, ter um pouco mais de percepção e controle, ser uma equipe mais letal daqui para frente, pois temos tido chances para contra-atacar. É trabalhar ainda mais forte e focar totalmente nesse jogo do Bangu. Queremos colocar o Vasco em mais uma final", disse Fernando Miguel.

O jogador vascaíno também aproveitou para analisar o próximo desafio do time de São Januário, que será a semifinal do Campeonato Carioca, frente ao Bangu, domingo, no Maracanã. Por ter melhor campanha, o time vai atuar com a vantagem do empate.

"A nossa pressão e a nossa cobrança é em cima do rendimento em todos os jogos. A equipe do Bangu tem demonstrado um bom futebol, com uma transição rápida e que merece toda nossa concentração e preparo, como temos feito até aqui. Nos apresentamos nesta terça-feira e nossa concentração já é total nessa partida de domingo. Esperamos fazer uma grande exibição no Maracanã e garantir a vaga em mais uma final."

Os jogadores do Vasco se reapresentaram na tarde desta terça-feira no CT do Almirante, em Vargem Pequena. Enquanto os jogadores que iniciaram o jogo com o Flamengo realizaram uma atividade regenerativa, os demais fizeram trabalhos físicos e técnicos.

A partida do próximo final de semana será a terceira entre Vasco e Bangu na temporada 2019. Na Taça Rio, o time de Moça Bonita levou a melhor na fase de classificação e o Vasco depois deu o troco ao triunfar na semifinal.