Fernando Miguel após derrota do Vasco no clássico: 'Precisamos seguir nossa luta'

Um dos líderes do elenco vascaíno, o goleiro Fernando Miguel procurou não lamentar a derrota no clássico para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, nesta quinta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atleta, o time precisa seguir focado em escapar do rebaixamento.

"Precisamos seguir nossa luta, reagrupar todo mundo para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível", disse Fernando Miguel.

A derrota no clássico faz o Vasco estacionar na 15ª colocação, com 37 pontos, dois a mais que o Sport, primeiro da zona de rebaixamento e que enfrenta o Botafogo nesta sexta-feira, no Rio.

Em relação ao clássico desta quinta-feira, Fernando Miguel reconheceu que o Vasco pouco fez no primeiro tempo, quando foi dominado. Na etapa final, o time melhorou, mas não o bastante para buscar pelo menos o empate.

"Acho que nossa equipe demorou para ser reativa e o Flamengo conseguiu dominar o primeiro tempo. No segundo, conseguimos trabalhar mais a bola, mas falta ainda acertar o último passe", analisou o goleiro.

Na próxima quarta-feira, o Vasco faz um confronto direto contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão.