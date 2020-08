Fernando Miguel aprova empate em casa mesmo com Vasco tendo perdido a liderança

O goleiro Fernando Miguel preferiu valorizar ao invés de lamentar o empate sem gols do Vasco diante do Grêmio, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez os cariocas perderem a liderança.

"Quando jogamos em São Januário e com a mentalidade que a nossa equipe está, querendo e buscando, visualizamos os três pontos. Mas também existe a equipe do Grêmio, que é postulante ao título e que vai brigar lá em cima na tabela também. E a gente precisa valorizar o que conseguiu fazer. Em alguns momentos a gente conseguiu ser superior ao Grêmio. Em outros momentos, eles foram superiores. Senão, eu não estaria aqui recebendo o troféu de melhor em campo", analisou o goleiro vascaíno.

O Vasco segue invicto, mas perdeu o aproveitamento de 100% e, agora, ocupa a vice-liderança com 10 pontos, dois a menos do que o líder Internacional. Os gaúchos têm um jogo a mais (5 a 4).

"Há de se valorizar. Às vezes a gente fica lamentando o que não conseguiu conquistar, mas prefiro valorizar esse ponto que conquistamos em São Januário. Queríamos os três, mas vamos valorizar esse pontinho e aquilo que fizemos de positivo durante a partida", completou o camisa 1.

O Vasco jogará pela sexta rodada no próximo sábado, às 19 horas, quando fará o clássico carioca diante do Fluminense, no estádio do Maracanã.